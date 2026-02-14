Se reanuda el servicio de la línea RL4 de Rodalies en todo su recorrido

Pasajeros en la Estación de Fabra i Puig, a 26 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El servicio de la línea RL4 de Rodalies se ha reanudado este sábado por la mañana en todo su recorrido tras finalizar los trabajos de mantenimiento y de prevención en la infraestructura.

Así lo ha informado la consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque en un apunte en X, en el que ha destacado que se sigue avanzando para retomar el servicio de Rodalies: "Hemos trabajado de manera incansable para avanzar y poner líneas en funcionamiento", ha dicho.

Rodalies ha informado también vía X que el servicio se presta en tren entre Lleida Pirineus y Manresa (Barcelona), y entre Manresa y Terrassa (Barcelona) se presta mediante servicio de tren lanzadora de la línea R4 y existe también servicio complementario por carretera.