Rebeca Grynspan defiende una reforma de la ONU ante el "escepticismo" sobre su efectividad

La candidata a secretaria general de la ONU, Rebeca Grynspan, durante la celebración del Foro World in Progress Barcelona 2026, en el Palau de Congressos de Catalunya, a 2 de noviembre de 2026, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y candidata a secretaria general de la ONU, Rebeca Grynspan, ha asegurado que la ONU debe ser reformada y ha dicho que en muchos países hay "escepticismo y cuestionamiento" respecto a su efectividad.

Así se ha expresado este lunes durante su participación en el congreso World in Progress (WIP) organizado por Prisa, que se celebra en el Palau de Congressos de Catalunya, en Barcelona, durante una charla con el periodista de 'El País' Marc Bassets.

"Algunas de las críticas que se le hacen a la ONU son críticas que podemos aceptar. Las Naciones Unidas no tienen por qué ser defensivas con respecto a eso, han pasado 81 años desde que fuimos creados", ha explicado.

LA ONU, "REACIA AL RIESGO"

En este sentido, ha criticado que a la ONU no está en las mesas de negociación y cree que "lo que ha pasado es que la ONU se ha vuelto reacia al riesgo".

"Naciones Unidas tiene que arriesgarse, y el secretario general tiene que asumir el coste del fracaso o el coste del rechazo", y ha sostenido que la organización debe saber cuándo juega un papel y cuándo juega otro.

"No se trata de competir todo el tiempo para que Naciones Unidas sea el único actor. Parte de lo que yo le critico a la ONU es que, en general, cree que todo tiene que pasar en la ONU, en Nueva York. Y no tenemos una cultura de asociarnos", ha agregado.

PLURALIDAD

Grynspan ha defendido que la ONU siempre ha tenido una gran pluralidad y ha apuntado que los cuestionamientos de algunos países hacia sus principios fundamentales no son solo de ahora, por lo que ha subrayado que la ONU "no es un club de países que piensan igual".

"No significa que todos pensemos igual, pero precisamente para eso existe la ONU. Existe precisamente para encontrar y abrir espacios de convergencia en la divergencia y la pluralidad que existe entre los 193 países que conforman la organización", ha afirmado.

CANDIDATA A SER LA PRIMERA MUJER EN DIRIGIR LA ONU

Grynspan ha asegurado que le exponen la pregunta de si es hora de que por primera vez en la historia sea una mujer quien dirija la ONU, a lo que ha subrayado la "presión porque, obviamente, tiene que ser la persona con más méritos, más capacidad o con mayor experiencia".

"Cuando hablamos de que nunca ha sido una mujer todo el mundo dice 'ah, pero tiene que ser por mérito'. Supongo que cuando hablemos de los hombres también tiene que ser por mérito", ha agregado.

La candidata a la secretaría general de la ONU ha destacado su compromiso con los valores de la Carta de las Naciones Unidas, con poner "la paz en el centro, permitir el progreso compartido y los derechos humanos para toda la gente".

"Sé lo que la paz hace posible y también sé lo que la guerra te quita, porque mis abuelos murieron en el holocausto. Por lo tanto, yo siento un compromiso realmente fuerte y personal con las Naciones Unidas", ha concluido.