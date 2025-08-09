Recerca i Universitats destaca un año de "proyectos estratégicos" para estar en vanguardia europea

BARCELONA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Investigación e Universidades de la Generalitat ha valorado el primer año de legislatura de la consellera Núria Montserrat como un período de "proyectos estratégicos" con los cuales poner las bases para que Catalunya sea una de las 50 regiones más innovadoras de Europa antes de 2030, informa este sábado en un comunicado.

Ha destacado "la consolidación de grandes apuestas de país que buscan la autonomía en sectores estratégicos para Europa", como la estrategia del Trident Innovador y la IA Factory, apoyando a la propuesta liderada por el Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS).

TRIDENT INNOVADOR

El Trident Innovador pretende liderar en Europa en semiconductores y fotónica: es una estrategia sobre 3 grandes proyectos en tecnologías emergentes.

Uno es el Innofab, un nuevo centro de prototipaje y fabricación de microchips de alto rendimiento en el Parc de l'Alba en Cerdanyola (Barcelona), con una inversión prevista de 392 millones de euros.

Otro es Dare, proyecto liderado por el BSC para hacer una arquitectura europea abierta de chips (Risc-V) para aplicaciones de alta computación e IA; y el tercero es PIXEurope, liderado por el ICFO para crear una línea piloto de circuitos integrados fotónicos en sectores estratégicos, como salud y telecomunicaciones.

IA FACTORY EUROPEA

En cuanto a IA Factory Europea, se trata de impulsar "una inteligencia artificial soberana": con una inversión directa de 14 millones, el Departament impulsa una plataforma de IA abierta e interconectada con el supercomputador MareNostrum 5 y el futuro hub de computación cuántica.

El objetivo es poner las capacidades de la IA "al servicio del conjunto del sistema productivo y académico", desde start-ups hasta grandes centros de investigación.

INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

La Conselleria también ha destacado la equiparación de los precios públicos de los grados y másteres habilitantes, que se aplicará en el curso que empieza en septiembre.

Además ha constatado nuevos instrumentos de políticas públicas para garantizar la igualdad y equidad de acceso a los estudios y el establecimiento de alianzas, también en el extranjero.

Entre los nuevos instrumentos ha citado las microcredenciales universitarias para la formación a lo largo de la vida (Microcreds.cat) y el programa Catalunya Talent Bridge, que pretende atraer a investigadores de excelencia que estén en Estados Unidos y "puedan ver comprometida su libertad académica o la continuidad de sus proyectos".