Recuperado el servicio en la R3 entre La Garriga y Vic (Barcelona) tras interrumpirse 20 minutos

BARCELONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -
El servicio de la R3 de Rodalies entre La Garriga y Vic (Barcelona) se ha recuperado este martes sobre las 8.24 horas tras 20 minutos de interrupción.
La interrupción se ha producido este martes sobre las 8.02 horas a raíz de una incidencia que afecta a la señalización y se ha recuperado alrededor de las 8.24 horas, ha informado Renfe en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.
Este tramo no estaba afectado por el macrocorte en la línea que empieza este martes y que se prevé que dure 16 meses, unos trabajos para desdoblar la vía entre Parets del Vallès y La Garriga (Barcelona).