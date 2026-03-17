La Red Aerobiológica de Catalunya prevé una primavera "dura para los alérgicos"

Archivo - Almendros en flor en la Quinta de los Molinos en Madrid - Gabri Solera - Europa Press

BARCELONA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Red Aerobiológica de Catalunya (XAC) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) prevé que la primavera de 2026 será "dura para los alérgicos", informa en un comunicado de este martes.

En 2026, las personas alérgicas a los pólenes invernales --principalmente ciprés, fresno, avellano y parietaria-- han comenzado a experimentar síntomas a mediados de febrero, momento en el que la polinización ha arrancado "con fuerza", superando las concentraciones normales registradas entre 1994 y 2025.

Debido a las temperaturas frías, la mayor parte de las plantas de floración invernal no han liberado el polen hasta mediados o finales de febrero, con "cierto retraso" respecto a años anteriores, pero con concentraciones superiores a las normales gracias a la abundancia de agua.

El polen del plátano de sombra hará su aparición algo más tarde de lo habitual, comenzando la polinización a mediados de marzo, cuando habitualmente lo hace a principios de mes y, por ello, es necesario que las personas alérgicas "tomen las precauciones oportunas" para minimizar los síntomas.

Las predicciones meteorológicas indican que marzo será "algo más cálido y mucho más lluvioso" de lo habitual, y se prevé que abril, mayo y junio presenten temperaturas normales o ligeramente superiores, mientras en abril y mayo las precipitaciones serán las habituales.

PREVISIONES

Por todo ello, la XAC alerta de que las últimas lluvias han eliminado el polen presenta en el aire, pero el periodo de riesgo de alergia puede extenderse "hasta bien entrado abril" en el caso del ciprés y hasta el verano en el caso de la parietaria, si bien el frío y las lluvias podrían provocar descensos puntuales notables en las concentraciones.

Las polinizaciones primaverales de las especies arbóreas --plátano, pero también sauce, álamo, olmo, arce, pino, morera, roble-encina y más adelante abedul y olivo-- comenzarán con normalidad y con intensidad, y tendrán la duración habitual.

Por otra parte, las de primavera-verano de especies herbáceas --parietaria y gramíneas, pero también céñigo, llantén y artemisa-- comenzarán con normalidad y con fuerza, y tendrán una duración "superior a la habitual", favorecidas por las lluvias.

POSIBLES MODIFICACIONES

Las predicciones podrían verse modificadas si las lluvias son intensas y durante las horas de luz, ya que arrastrarán el polen hacia el suelo y pueden reducir el riesgo de alergia, principalmente en el caso de los árboles.

También harán disminuir el polen de las hierbas, aunque de forma temporal, ya que podrán volver a florecer y prolongar el periodo de presencia de polen en el aire.

Asimismo, el pronóstico cambiaría si las temperaturas son más elevadas de la normal, lo que podría reducir y acortar la polinización, o hay episodios de viento muy fuerte, que podría reducir las concentraciones de espoeras y modificar su composición.