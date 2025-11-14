La red desarticulada Catalunya y Sevilla estafó 1,2 millones con operaciones inmobiliarias

Una de las entradas y registros en el operativo del martes - MOSSOS D'ESQUADRA

El operativo se saldó con 22 ov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra llevaron a cabo un dispositivo policial este martes que culminó con 22 personas detenidas -19 en diferentes localidades de Catalunya y 3 en Sevilla, donde estaban los principales líderes- y que sirvió para desarticular una red criminal que presuntamente llegó a estafar más de 1.200.000 euros con operaciones inmobiliarias.

La organización trabajaba de forma muy planificada con la usurpación de identidad de propietarios de inmuebles, el engaño a notarios para conseguir poderes notariales y la estafa a inversores privados, que avanzaban créditos a cambio de una opción de compra ficticia de inmuebles, informa la policía catalana en un comunicado.

La investigación arrancó en mayo del 2025 a raíz de la denuncia en Figueres (Girona) por parte de un despacho notarial por una presunta estafa de grandes cantidades económicas perpetrada de forma continuada por parte de una organización criminal.

4 FASES DIFERENCIADAS

La primera fase del operativo se centraba en la búsqueda en portales de compraventa de inmuebles de alto valor económico que pudieran llamar la atención de inversores, y a partir de ahí, los investigados solicitaban información por diferentes vías, como el Registro de la Propiedad para conseguir los datos personales de los propietarios y saber si los inmuebles seleccionados estaban libres de cargas.

Después, los miembros de la red elaboraban documentación falsa para usurpar la identidad de los propietarios y otorgar poderes notariales para la libre disposición de la finca en favor de otro de los miembros del entramado criminal, que en algún caso era un abogado, que actuaba como apoderado.

Posteriormente, los investigados contactaban con asesores o intermediarios de financiación y, simulando alguna situación personal de necesidad y en la que la persona titular se había visto obligada a otorgar poderes notariales a un tercero, solicitaban un crédito de importe elevado, a menudo de entre 100.000 y 300.000 euros, el cual querían avalar con el poder avalar con la misma.

Este crédito se materializaba mediante una opción de compra a un plazo relativamente corto -habitualmente de 12 meses- en favor del inversor que, en caso de una situación de no retorno del crédito, podía adquirir el inmueble por un precio menor respecto a su valor real.

Con las condiciones de la operación financiera acordadas, ambas partes se citaban ante notario para materializarla con las pertinentes firmas y la entrega del importe del crédito mediante transferencia bancaria.

La última fase de la acción delictiva consistía en el reparto del beneficio obtenido entre los miembros de la organización y la realización de inversiones, compras y movimientos bancarios con el objetivo de ocultar el origen ilícito del dinero.

PLURALIDAD DE VÍCTIMAS

Entre las víctimas estafadas estaban principalmente los propietarios de las fincas sobre las que se realizaban las actas notariales falsas en nombre de los titulares y los inversores que habían comprado la finca, confiando así en la legitimidad del notario.

Por otro lado, también se recibieron denuncias por parte de intermediarios y asesores que habían puesto en contacto a los acreedores con los estafadores.

ENTRADAS Y REGISTROS

Las entradas y registros se llevaron a cabo este martes, con un dispositivo que contó con 80 efectivos policiales que, en colaboración con la Guardia Civil, entraron simultáneamente en Estepa (Sevilla), así como en diversos puntos de Catalunya.

En el interior de los domicilios intervinieron diversos documentos de identidad y pasaportes falsos, dispositivos electrónicos, una pistola detonadora manipulada para hacer fuego y pequeñas cantidades de droga, y todos los detenidos pasaron a disposición judicial este jueves.