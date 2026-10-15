La Red Europea de Microfinanzas analiza en Barcelona cómo alcanzar un emprendimiento más inclusivo

Momento de la Conferencia Anual de la Red Europea de Microfinanzas - CAIXABANK

BARCELONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Red Europea de Microfinanzas celebra este jueves y viernes su Conferencia Anual en el CaixaForum Barcelona, en la que analiza cómo avanzar hacia un ecosistema de emprendimiento más inclusivo, con especial atención a la financiación y la colaboración entre actores públicos y privados, informa CaixaBank en un comunicado este jueves.

El encuentro ha sido organizado en colaboración con MicroBank y Autoocupació, y tiene como objetivo reunir a las principales instituciones europeas y a las entidades públicas y privadas implicadas en el sector de las microfinanzas.

La primera jornada se ha centrado en la evolución de las microfinanzas en Catalunya y España, con la participación de emprendedores que han compartido su experiencia y el papel que han tenido los microcréditos en el desarrollo de sus proyectos.

Además, representantes de instituciones financieras europeas han hablado sobre los retos y oportunidades del sector y cómo pueden contribuir a un crecimiento más inclusivo y sostenible.

La jornada de este viernes se centrará en el papel de la filantropía como palanca para impulsar el emprendimiento inclusivo, especialmente en aquellos ámbitos donde la financiación pública y privada presenta mayores limitaciones.