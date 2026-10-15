La Red Europea de Microfinanzas analiza en Barcelona cómo alcanzar un emprendimiento más inclusivo

Momento de la Conferencia Anual de la Red Europea de Microfinanzas
Momento de la Conferencia Anual de la Red Europea de Microfinanzas - CAIXABANK
Europa Press Catalunya
Publicado: jueves, 15 octubre 2026 14:56
Seguir en

BARCELONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Red Europea de Microfinanzas celebra este jueves y viernes su Conferencia Anual en el CaixaForum Barcelona, en la que analiza cómo avanzar hacia un ecosistema de emprendimiento más inclusivo, con especial atención a la financiación y la colaboración entre actores públicos y privados, informa CaixaBank en un comunicado este jueves.

El encuentro ha sido organizado en colaboración con MicroBank y Autoocupació, y tiene como objetivo reunir a las principales instituciones europeas y a las entidades públicas y privadas implicadas en el sector de las microfinanzas.

La primera jornada se ha centrado en la evolución de las microfinanzas en Catalunya y España, con la participación de emprendedores que han compartido su experiencia y el papel que han tenido los microcréditos en el desarrollo de sus proyectos.

Además, representantes de instituciones financieras europeas han hablado sobre los retos y oportunidades del sector y cómo pueden contribuir a un crecimiento más inclusivo y sostenible.

La jornada de este viernes se centrará en el papel de la filantropía como palanca para impulsar el emprendimiento inclusivo, especialmente en aquellos ámbitos donde la financiación pública y privada presenta mayores limitaciones.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado