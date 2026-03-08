Redondo alerta de una "ola reaccionaria muy potente" contra el feminismo en redes sociales

La ministra de Igualdad, Ana Redondo - Rafael Bastante - Europa Press

BARCELONA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha alertado de que existe una "ola reaccionaria muy potente" contra el feminismo en redes sociales que, apunta, está perfectamente estructurada, financiada y estratégicamente diseñada.

Así se ha expresado en una entrevista concedida a 'La Vanguardia' recogida por Europa Press este domingo, en la que ha dicho que el ámbito público se ha trasladado de las calles a las redes, algo que, señala, ha producido un cambio en la lucha por la igualdad de género.

"Hay un hecho diferencial, y es que hoy ese ágora pública que antes era la calle se ha trasladado a las redes sociales. Pero estoy convencida, y así lo dicen las estadísticas, de que la inmensa mayoría de las jóvenes estamos por la igualdad, por el feminismo y por la defensa de nuestra dignidad y nuestros derechos", ha resumido.

Así, ha dicho que no cree que se haya hecho nada mal desde la izquierda, pero ve las redes sociales como una "falsa democracia, porque vale lo mismo quien dice una burrada que quien dice una certeza basada en la evidencia", y destaca que la actitud de muchos jóvenes a este respecto muchas veces no es reflexiva sino fruto de una ola que, asegura, se confunde con una moda.

También se ha referido a la celebración del 8M: "Veo un 8M con mucha fuerza, con mucha conciencia del momento histórico en el que estamos inmersas, con una sensación de que tenemos que hacernos con las riendas del momento, que hemos avanzado mucho en feminismo, pero que ahora toca defendernos", ha remarcado.

USO DEL BURKA

Preguntada por el uso del burka ha afirmado que "no se puede despachar un tema tan complejo de derechos fundamentales en un debate de 15 minutos" y ha pedido un replanteamiento global de la cuestión y no confundirlo con lo que, asegura, es una utilización maniquea de la extrema derecha con afán xenófobo.

Sin embargo, ha defendido que rechaza el burka "porque impide relacionarse con otra mujer, porque la anula, porque la entierra en vida", pero ha sostenido que no se puede apuntar a las mujeres y hacerlas culpables de ello.