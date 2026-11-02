Régimen cerrado para 5 menores por su presunta participación en los disturbios de Barcelona

Disturbios en el centro de Barcelona el 24 de octubre - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los jueces de menores de Barcelona han recibido, desde el día 25 de octubre y hasta el pasado día 31, un total de 79 menores presuntamente relacionados con los disturbios y saqueos ocurridos en la ciudad el 24 de octubre, y han acordado 5 internamientos en régimen cerrado, 32 libertades vigiladas con prohibición de acudir a manifestaciones, 40 libertades vigiladas y para 2 de los menores no se ha acordado ninguna medida cautelar.

Según ha informado este lunes el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en un comunicado, las plazas 1, 2 y 3 de las secciones de menores del tribunal de instancia de Barcelona resolvieron inicialmente "las situaciones más urgentes, más graves, que permitían las 48 horas que como máximo un menor puede estar detenido sin resolver su situación".

Inmediatamente después, se inició la gestión progresiva de los menores que en libertad fueron citados durante todo el resto de la semana y, "una vez realizadas todas las comparecencias, hechas las entrevistas necesarias y revisados los informes técnicos de cada uno de ellos", los magistrados han dado respuesta a cada situación procesal.