La Región Sanitaria de Girona incorpora pruebas de dengue, zika y fiebre del Nilo occidental

GIRONA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Laboratorio Clínico Territorial de la Región Sanitaria de Girona ha incorporado a su cartera de servicios, desde este verano, la realización de pruebas de arbovirosis como dengue, zika, chikungunya y fiebre del Nilo occidental.

Hasta ahora, estas determinaciones se realizaban en Barcelona, y se obtenían los resultados al cabo de 13,3 días de media, informa la Región Sanitaria de Girona en un comunicado de este viernes.

El procesamiento de las pruebas confirmatorias --PCR en sérum-- en el Laboratorio Clínico Territorial ha permitido reducir el tiempo medio a 2,4 días.

Los síntomas de las arbovirosis son diversos, pero acostumbran a incluir fiebre, dolor de cabeza y dolor articular y muscular.

En 2024 se confirmaron, en la Región Sanitaria de Girona, 33 casos de dengue, 1 de zika y 2 de fiebre del Nilo occidental, todos importados.