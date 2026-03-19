Las regiones europeas con más pobreza son más vulnerables a la contaminación del aire, según ISGlobal

Imagen de archivo - Panorámica de la ciudad de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un estudio dirigido por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), centro impulsado por la Fundación La Caixa, ha señalado que las regiones europeas con mayores niveles de pobreza son las más vulnerables a los efectos de la contaminación del aire sobre la salud, informa en un comunicado este jueves.

En colaboración con el Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), la investigación analiza cómo los factores socioeconómicos y la transición hacia la energía renovable influyen en el riesgo de mortalidad relacionado con la contaminación del aire.

Publicado en 'Nature Medicine', analizó una base de datos de mortalidad diaria del proyecto EARLY-ADAPT con 88,8 millones de muertes entre 2003 y 2019 en 653 regiones contiguas de 31 países europeos, incluyendo una población total de 521 millones de personas.

Los niveles diarios de contaminantes atmosféricos --material particulado fino (PM2.5), partículas gruesas (PM10), dióxido de nitrógeno (NO2) y el máximo diario de ozono en 8 horas (O3)-- fueron estimados usando avanzados modelos de aprendizaje automático.

Los investigadores también incorporaron indicadores socioeconómicos regionales y datos sobre el consumo de energía renovable, y los modelos epidemiológicos incluyeron estas variables para describir cómo los riesgos de mortalidad por contaminación del aire varían entre poblaciones y su evolución durante este siglo.

HALLAZGOS

El estudio mostró que las regiones con mayor producto interior bruto (PIB) per cápita, "menores tasas de pobreza y mayor esperanza de vida" --principalmente en el norte y oeste de Europa-- presentaban un menor riesgo de mortalidad asociado a la contaminación del aire.

En contraste, las áreas más desfavorecidas, situadas en el sur y este de Europa, registraron riesgos "significativamente mayores, incluso duplicando los de las regiones con mejores condiciones socioeconómicas".

Las regiones más ricas experimentaron una disminución significativa de los riesgos asociados a PM2.5, PM10 y NO2 entre 2003 y 2019; en cambio, las regiones con menores ingresos o esperanza de vida tuvieron pequeñas mejoras --o en algunos casos incluso aumentos-- en los riesgos de mortalidad por estos contaminantes.

El investigador de ISGlobal y primer autor del estudio, Zhaoyue Chen, afirma que las regiones más ricas "suelen contar con sistemas de salud mejor equipados, programas de salud pública más completos y mayor conciencia social sobre los efectos de la contaminación del aire, así como una mayor capacidad para implementar políticas ambientales", que no las regiones más pobres.

ENERGÍA RENOVABLE

El estudio también analizó cómo la transición hacia la energía renovable afecta la mortalidad relacionada con la contaminación del aire a través de dos vías: reduciendo los niveles de contaminación y disminuyendo la vulnerabilidad de la población frente a los riesgos para la salud relacionados con la contaminación del aire.

Según los resultados, el aumento del uso de la energía renovable en este siglo está asociado con una reducción de la contaminación del aire del 15% para PM2.5, del 54% para PM10 y del 20% para NO2: esto representa "una disminución de la mortalidad" por contaminación del aire del 12% para PM2.5, del 52% para PM10 y del 20% para NO2.

Los resultados del estudio destacan la necesidad de integrar la equidad en salud en las políticas ambientales, "priorizando la reducción de la contaminación en las áreas más afectadas y fortaleciendo la infraestructura de salud pública".