Registrado un terremoto de magnitud 2,7 en el Vallès Occidental (Barcelona) esta madrugada

Intensidad del seísmo de magnitud 2,7 registrado esta madrugada en el Vallès Occidental y con epicentro en Sant Quirze del Vallès (Barcelona) - ICGC

BARCELONA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) ha registrado un terremoto de magnitud 2,7 en la escala de Richter en el Vallès Occidental (Barcelona) este viernes por la madrugada.

El seísmo se ha producido sobre las 5.39 horas de este viernes y el epicentro del terremoto se ha localizado en Sant Quirze del Vallès (Barcelona), ha informado el ICGC en un comunicado.

Desde el ICGC afirman que el seísmo ha sido "ligeramente percibido" en la comarca barcelonesa.