Rego defiende que la siguiente batalla contra las plataformas es "limitar y prohibir Twitter"

BARCELONA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha defendido que la siguiente batalla contra las plataformas digitales es "limitar y prohibir Twitter", conocido actualmente como 'X', no solo a jóvenes sino en general, ya que considera que es un espacio donde se están viendo flagrantes vulneraciones de derechos fundamentales, textualmente.

Así se ha pronunciado en el acto '¿Cómo podemos ganar? La experiencia de las voces jóvenes en el activismo digital' este miércoles en la sede de los Comuns en Barcelona, junto con la coordinadora de los Comuns Candela López; la abogada y divulgadora feminista Carla Galeote, y la coordinadora de Joves Ecosocialistes, Marina Rodríguez.

Rego ha señalado que una buena parte de las competencias para la regulación de las plataformas digitales depende de las instituciones europeas, donde considera que se debe ejercer presión, y ha señalado que la idea central de la acción política en este ámbito es que "el límite se le tiene que poner a los caudillos tecnológicos, a las plataformas".

Después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya propuesto prohibir que los menores de 16 años puedan tener cuentas en redes sociales, la ministra ha recordado que esta prohibición ya está incluida en el proyecto de ley orgánica para la protección de las personas mejores de edad en los entornos digitales, que se encuentra en tramitación parlamentaria en el Congreso.

"GARANTISTA Y MUY EXIGENTE"

"Ya aborda esta cuestión de forma garantista, muy exigente", ha subrayado Rego, que ha añadido que además de esa medida también contempla mecanismos de acompañamiento y educación en entornos digitales para menores, y que esto no dependa solo de las familias o que solo consista en limitar el acceso, sino que también se limite a las plataformas.

La ministra ha subrayado que el espacio digital es "no es un espacio neutral, es un espacio en este momento profundamente antidemocrático, controlado por unos pocos caudillos digitales que sitúan las reglas del juego", y ha reclamado medidas de urgencia que protejan a los niños y jóvenes.

"Esto hay que mirarlo de frente, ya que está secuestrando una buena parte de la soberanía, de la soberanía popular de muchos países", ha afirmado Rego, que ha defendido poder contar con un entorno digital profundamente democrático y con control público.

Para la ministra, el actual espacio digital "es la ley de la selva y está poniendo en riesgo derechos y libertades", y considera que la vulneración de los derechos de la infancia y de la juventud en estos entornos muestra el síntoma más extremo del impacto que tiene la desregulación y la falta de garantía de derechos en el espacio digital.

MENSAJE DEL FUNDADOR DE TELEGRAM

La ministra ha criticado el mensaje que ha enviado el fundador de Telegram, Pavel Durov, en el que ha instado a los españoles a mantenerse vigilantes, exigir transparencia y luchar por sus derechos tras el anuncio de Sánchez de querer prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años.

"Es una injerencia de una empresa en nuestro país, tiene que ver con un ejercicio de autoritarismo claro", ha defendido Rego, que ha reprochado que el mensaje del fundador de Telegram hable de censura.

La ministra también ha abogado por generar un espacio de organización popular en el entorno digital, y ha asegurado que "tiene que haber propiedad pública, es decir, regular el alcance del espacio digital y legislar y poner normas y límites".

También ha abogado por legislar el derecho a la identidad digitales, y ha limitar y legislar sobre compartir imágenes de menores sin su consentimiento: "Hay un señor al otro lado que está haciendo caja con su imagen, y para mí eso es explotación infantil", ha añadido.