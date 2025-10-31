Reimagine Textile entrega sus premios anuales de innovación en el sector textil

Los premiados durante la jornada - EURECAT

BARCELONA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Premios Reimagine Textile 2025 han recaído en Terra Terrae Studio, New Pasture, Rita Sonder y New Pasture por sus innovaciones para la transformación del sector textil.

Se han entregado durante el Reimagine Textile Day, impulsado por el el centro tecnológico Eurecat, el Ayuntamiento de Mataró (Barcelona) y el TecnoCampus, que ha acogido el acto, informan los organizadores este viernes en un comunicado.

La jornada es un espacio de encuentro de profesionales, empresas, emprendedores y agentes del sector para compartir tendencias y conectar con expertos, y este año se han combinado conferencias de referentes en innovación, una mesa redonda, un business case y la entrega de los premios.

LOS GALARDONADOS

Terra Terrae Studio ha sido premiado en la categoría 'Modelo de negocio digital': combina moda y tecnología para crear piezas atemporales con pasaporte digital e impulsar una comunidad digital de mujeres.

New Pasture, premiada en 'Sostenibilidad y economía circular', es una iniciativa que revaloriza la lana ovina con el diseño y el arte, transformándola en productos funcionales y sostenibles.

Rita Sonder, 'Mejor propuesta de textil funcional', desarrolla mallas técnicas sostenibles y resistentes, diseñadas específicamente para mujeres escaladoras.

Y New Pasture ha ganado en la categoría 'Innovación Plus' por el valor añadido que aporta a la sociedad en innovación y sostenibilidad.

Se ha hecho una mención especial al proyecto White Jacket x YesWeSail! por su contribución a la sociedad e impacto social, fomentando la autonomía y la inclusión de personas con discapacidad visual.

DISCURSOS

El teniente de alcalde y concejal de Ocupación, Empresa y Economía Social, Sergi Morales Díaz, ha destacado el papel del textil en el Maresme (supone el 21% del PIB comarcal) y el presidente de Asegema, Francesc Casas, ha pedido más producción textil en el territorio y atraer empresas.

El vicepresidente segundo de Eurecat, Francesc Santasusana Riera, ha subrayado la contribución de este centro tecnológico a la innovación, colaborando con los actores del sector y las capacidades tecnológicas y laboratorios textiles del centro.

RECICLAR Y DIGITALIZAR

Durante la jornada, Cecilia Guarás (de Bobo Choses) ha explicado su apuesta por el algodón reciclado, mientras que The Post Fiber ha explicado su transformación del residuo textil en nuevos productos, como una de las principales oportunidades del sector.

David Garcia (de Modacc) ha hablado de digitalización, mientras que Artiso AI y Trendimensional han debatido sobre inteligencia artificial generativa.

El evento ha tenido patrocinio de Bobo Choses, financiación de la Diputación de Barcelona y colaboración de Acte (European Textile Collectivities Association), Asegema, Modacc (Clúster Catalán de la Moda y el Textil) y Pimec.