Renfe activa un plan alternativo los fines de semana hasta diciembre de Figueres a Portbou (Girona)

Archivo - Varios trenes en la estación de Francia, donde opera Rodalies. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha activado un plan alternativo de transporte por carretera entre Figueres i Portbou (Girona) los fines de semana hasta fin de año por el corte por obras de mejora de la electrificación, informa este viernes.

En concreto, se harán 114 circulaciones que sumarán 6.300 plazas tanto este próximo fin de semana como los cuatro fines de semana de diciembre, y los trenes afectados son los que circulan entre las 5 horas del sábado y las 5 horas del lunes.

El servicio combina buses directos entre ambas localidades y paradas intermedias en Vilajuïga, Llançà y Colera (Girona), y los buses están sincronizados con los trenes.