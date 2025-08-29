Renfe añade 12.240 plazas en sus trenes AVE y Larga Distancia para la vuelta de las vacaciones

BARCELONA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha incrementado con 12.240 plazas de refuerzo su oferta habitual de los servicios de Alta Velocidad, Larga Distancia y AVE Internacional con origen o destino Catalunya con motivo de la vuelta de las vacaciones de agosto.

Así, el operador ha puesto a la venda 72.884 plazas para viajar desde o hacia Catalunya entre el 29 de agosto y el 1 de septiembre, según ha informado este viernes en un comunicado.

Desde el lunes 30 de junio al 15 de septiembre, Renfe ha ofrecido más de 22,5 millones de plazas entre todos sus trenes para viajar este verano por todo el país.