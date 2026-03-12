Renfe asiste a Railway Talent Meet de Vilanova (Barcelona) dedicado a impulsar el talento

Estand de Renfe en las Jornadas Railway Talent Meet de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) - RENFE

BARCELONA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Renfe participa por segundo año consecutivo en las Jornadas Railway Talent Meet, un encuentro dedicado al impulso del talento, la formación y la innovación en el sector ferroviario, que se celebra entre este jueves y el viernes en el Museo del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

Para Renfe, estar presente en este evento supone "una excelente oportunidad" para consolidarse como empleador de referencia dentro del sector ferroviario y reforzar su compromiso con la divulgación, el aprendizaje y la atracción de talento especializado, informa la compañía en un comunicado este jueves.

La compañía cuenta con un estand propio, situado junto al simulador de conducción, y también con un software de conducción eficiente, donde profesionales de la Escuela Técnica Profesional, de Ingeniería y Mantenimiento y de la Dirección de Selección de Renfe darán a conocer información sobre programas de desarrollo y oportunidades laborales en la empresa.

Renfe participará en dos mesas redondas: una sobre oportunidades profesionales en los talleres ferroviarios, con el gerente de la Base de Mantenimiento de Vilanova, Arturo Moreno; y otra sobre sostenibilidad del sistema ferroviario, con el director de Sostenibilidad y Eficiencia Energética de Renfe, Adrián Fernández.

Estas sesiones se convertirán en un espacio de diálogo y reflexión que permitirá compartir conocimiento, fomentar el intercambio entre expertos y acercar a estudiantes y profesionales a la realidad laboral actual y a las perspectivas de futuro del sector ferroviario.