Renfe ofrece 64.800 plazas adicionales con motivo del Gran Premi de MotoGP en Montmeló (Barcelona)

El Circuit de Barcelona-Catalunya - FIRA CIRCUIT

BARCELONA 12 May. (EUROPA PRESS) -

Renfe ofrecerá más de 64.800 plazas adicionales para facilitar los desplazamientos de los aficionados entre Barcelona y Montmeló con motivo de la celebración del Gran Premi Monster Energy de Catalunya de MotoGP, que tendrá lugar los días 16 y 17 de mayo en el Circuit de Barcelona-Catalunya, .

Para dar respuesta al incremento de la demanda, la compañía reforzará la línea R2 de Rodalies, asegurando una oferta de hasta 4 trenes por hora y sentido durante las franjas de máxima afluencia, informa Renfe este martes en un comunicado.

El servicio se intensificará el sábado, entre las 7 y las 11 horas y entre las 16 y las 18 horas; el domingo, entre las 6 y las 11 horas y entre las 15 y las 19.

Este dispositivo especial permitirá garantizar una frecuencia media de un tren cada 15 minutos por sentido en la conexión entre Montmeló y Barcelona durante los períodos de mayor afluencia.

Asimismo, se reforzará el servicio en la relación Granollers Centre - Castelldefels para facilitar la movilidad.