Renfe ofrece gratis el billete combinado al Parc Natural del Montseny por el Día Europeo de los Parques

Renfe ofrece gratis el billete combinado al Parc Natural del Montseny por el Dia Europeo de los Parques - RENFE

BARCELONA 14 May. (EUROPA PRESS) -

Renfe ofrecerá el billete combinado de tren y bus gratis para ir hacia el Parc Natural del Montseny durante el fin de semana del 23 y 24 de mayo, en motivo del Día Europeo de los Parques, informa en un comunicado este jueves.

Esta iniciativa, impulsada por la Diputación de Barcelona, tiene el objetivo de concienciar a la ciudadanía de la importancia de conservar la naturaleza para garantizar un futuro saludable y sostenible.

El billete combinado incluye el viaje en tren con origen en cualquier estación de cercanías Barcelona y Girona, hasta las estaciones de Sant Celoni, Palautordera y Balenyà-Tona-Seva, y el desplazamiento en autobús hasta el parque del Montseny.