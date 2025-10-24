Renfe programa buses en el Corredor Mediterráneo por obras este sábado

TARRAGONA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Renfe programará buses en el Corredor Mediterráneo ante las obras de mejora de la infraestructura que está ejecutando Adif entre las estaciones de L'Aldea-Amposta (Tarragona) y Castelló de la Plana, un servicio alternativo que estará operativo este sábado y el próximo 8 de noviembre.

Para garantizar la movilidad de los viajeros de trenes de Larga Distancia en este corredor, el operador ofrecerá 24 servicios de bus con una oferta total de 1.200 plazas, según ha informado este viernes en un comunicado.

Del mismo modo, los servicios de Media Distancia de la línea Valencia-Vinaròs contarán con un plan alternativo de transporte por carretera entre Castelló de la Plana y Vinaròs durante toda la jornada de los sábados y hasta las 12 horas de los domingos.