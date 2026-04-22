Renfe reparte puntos de libro entre los viajeros para celebrar Sant Jordi

Puntos de libro de Renfe por Sant Jordi - RENFE

BARCELONA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Renfe reparte entre sus viajeros puntos de libro diseñados por la ilustradora Carmen García Huerta e inspirados en los símbolos de la rosa y el dragón para celebrar la Diada de Sant Jordi, informa en un comunicado.

A partir de este miércoles los puntos estarán disponibles en las salas del Club de Renfe en Catalunya y en la estación de Atocha, en el Centre de Serveis de Renfe de la estación de Sants, en los puntos de check-in de alta velocidad de esta misma estación y en las taquillas principales.

Renfe reafirma, con esta iniciativa, su "compromiso con la cultura y con la tradición catalana" de regalar libros y rosas en esta fecha señalada.