Renta Corporación distribuirá un dividendo de 0,0246 euros brutos el 22 de abril

Archivo - Renta Corporación - RENTA CORPORACIÓN - Archivo

BARCELONA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Renta Corporación ha anunciado que repartirá un dividendo de 0,0246 euros brutos por acción con cargo a los resultados de 2025 el próximo 22 de abril, tras ser aprobado en la Junta General de Accionistas de este jueves.

Según un comunicado de este martes de la compañía remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la última fecha de contratación con derecho de dividendo será el 17 de abril.

El dividendo tiene una retención del 19% --salvo participaciones superiores al 5% del capital--, por lo que el importe neto por acción será de 0,0199 euros por título.