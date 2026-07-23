La renta disponible por habitante catalán en el 4º trimestre de 2025 sube un 3,9%, según Idescat

Variación interanual de la renta disponible de los hogares en Catalunya, la renta disponible de los hogares por habitante y el índice de capacidad adquisitiva - IDESCAT

BARCELONA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La renta disponible por habitante de Catalunya del cuarto trimestre de 2025 ha aumentado un 3,9% interanual, según la estadística de la Renta disponible de los hogares trimestral del Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).

Esta es la cuarta que el Idescat incorpora en la sección de estadísticas experimentales, siguiendo los estándares del Sistema Estadístico Europeo, informa en un comunicado este jueves.

Así, la renta disponible bruta de los hogares de Catalunya se sitúa en 50.739,3 millones de euros en el cuarto trimestre de 2025, un 5,1% más que en el mismo trimestre del año anterior, y los recursos de los hogares ascienden a 73.096,3 millones de euros (+6,2% interanual).

Además, la capacidad adquisitiva de los hogares, medida a partir de la renta disponible de los hogares por habitante en términos reales, es decir, descontado el efecto de la evolución de los precios de consumo, aumenta un 0,8% en el 4º trimestre de 2025 respecto al mismo trimestre del año anterior y confirma la trayectoria de recuperación iniciada en el primer trimestre de 2023.

En cuanto al índice, se sitúa en 104,5 (en el 1r trimestre de 2020 lo hizo en 100), es decir, la capacidad adquisitiva de los hogares es un 4,5% superior a la del primer trimestre de 2020.

La estadística experimental tiene como objetivo proporcionar estimaciones trimestrales de la renta disponible de los hogares de Catalunya, sus principales componentes y su capacidad adquisitiva, y permite disponer de información con frecuencia superior a la de las estimaciones anuales de renta familiar.

Este indicador complementa el PIB trimestral, ya que ofrece una aproximación directa de los recursos económicos de que disponen los hogares y, por tanto, de su bienestar material.