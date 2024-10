Renzi avisa de una crisis demográfica en Europa y de fuga de talento a Estados Unidos y Asia

El exprimer ministro italiano, Matteo Renzi, durante la apertura del evento 'World in Progress' de Grupo Prisa, a 14 de octubre de 2024, en Barcelona, Cataluña (España). La primera edición de estas jornadas se celebra los días 14 y 15 de octubre y en ella

El exprimer ministro italiano, Matteo Renzi, durante la apertura del evento 'World in Progress' de Grupo Prisa, a 14 de octubre de 2024, en Barcelona, Cataluña (España). La primera edición de estas jornadas se celebra los días 14 y 15 de octubre y en ella - Alberto Paredes - Europa Press

Critica a los políticos que fomentan "el miedo" a la llegada de migrantes

BARCELONA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ex primer ministro italiano Matteo Renzi ha avisado este lunes de que Europa sufre una crisis demográfica, y ha alertado de que la fuga de talento europeo a Estados Unidos y a Asia dificulta que Europa se convierta en "una plataforma de valores, ideas, posibilidades y esperanza".

Lo ha dicho en una conferencia en el marco de la jornada 'World in Progress' de Prisa, en la que ha rechazado que Europa atraviese una crisis democrática, aunque sí ha dicho que "muchos políticos no son líderes, sino seguidores, sin una visión para las próximas generaciones".

Renzi ha puesto como ejemplo la cuestión migratoria: sostiene que la llegada de migrantes podría dar respuesta a la crisis demográfica europea, y lamenta que algunos líderes no lo vean así y fomenten "el miedo" a su llegada.

EUROPA "NO ESTÁ EN EL CENTRO"

El también exalcalde de Florencia ha abogado por responder a la llegada de migrantes "con cultura, con integración, con identidad", y ha criticado que haya líderes que prefieran dar respuestas cortoplacistas al fenómeno migratorio para contentar al electorado, según él.

Ha subrayado que esta crisis demográfica y la pérdida de talento, avivada por la baja natalidad en Europa, contribuye a que la Unión Europea (UE) esté perdiendo relevancia en el equilibrio mundial: "Europa hoy ya no está en el centro", ha asegurado.

EE.UU., IMPREDECIBLE

Sobre las elecciones presidenciales en Estados Unidos, Renzi ha dicho que prefiere una victoria de la candidata demócrata, la actual vicepresidenta Kamala Harris, por encima de la opción del expresidente y candidato republicano Donald Trump, aunque cree que los dos candidatos son "impredecibles".

En relación a una futura entrada de Ucrania a la UE, espera que sea lo antes posible, aunque ha alertado de que supondrá un "problema" de competencia para los agricultores en Italia y Polonia, por lo que ha instado a tener en cuenta esta situación.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Renzi se ha mostrado optimista en relación a la inteligencia artificial (IA), y ha destacado el impacto que puede tener en la investigación para la cura de enfermedades como el cáncer y la mejora que puede suponer para la productividad en las empresas.

Aunque se ha mostrado abierto a regular la IA, Renzi ha avisado de que "si los burócratas de Bruselas regulan a IA, la van a destruir", por lo que ha llamado a encarar el debate desde un punto de vista filosófico.

RECHAZO AL POPULISMO

"Mi preocupación es lo opuesto a la IA. Me preocupa la estupidez natural, no la IA. Y, para mi, la estupidez es el populismo", ha añadido Renzi, que ha dicho que en un mundo lleno de dificultades, no se pueden dar soluciones fáciles.

En este sentido, ha augurado que aquellos líderes que ahora quieren echar a los migrantes, "dentro de 10 años serán los que pidan su llegada", cuando lleguen los efectos de la crisis demográfica a toda Europa.