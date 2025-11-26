Un reportaje de investigación sobre Aliança Catalana gana el premio Ramon Barnils de periodismo

BARCELONA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grup de Periodistes Ramon Barnils ha reconocido este miércoles a los periodistas Joan Serra, Martí Oliver y Pere Fontanals con el 11 Premi Ramon Barnils de Periodisme d'Investigació por su investigación sobre la "historia no explicada" de Aliança Catalana (AC), una serie de reportajes publicados en el digital 'Nació', en una gala celebrada en la Sala Moragues del Born Centre de Cultura i Memòria de Barcelona.

Estos seis artículos revelan "quién está realmente detrás del partido liderado por Sílvia Orriols y aporta información inédita sobre la estructura y los recursos" del partido, por lo que el jurado ha valorado especialmente la aportación de información desconocida hasta ahora y la importancia de dar herramientas a los votantes para que sepan qué hay detrás de los partidos, informa la organización en un comunicado.

Asimismo, han destacado que es imprescindible que los medios de comunicación hagan este trabajo para "fiscalizar a todos los partidos, incluída la extrema derecha, en vez de hacerle de altavoz".

También se ha entregado el premio honorífico de esta edición, que ha recibido la periodista valenciana Empar Marco, en reconocimiento de su trayectoria profesional como periodista y por el trabajo que ha hecho para el "desarrollo del sistema de medios catalanoparlantes", siendo la primera directora de la radiotelevisión pública valenciana À Punt, del 2017 al 2020.

Además, el jurado ha concedido una mención especial al reportaje 'Traspassos de diners, suplantacions i clima de "terror"', publicado en el diario 'Ara' por las periodistas Cristina Sáez y Núria Juanico, en el que reconstruyen la marcha del médico Manel Esteller del Institut Josep Carreras.