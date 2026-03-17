Representantes de fundaciones catalanas reivindican su labor combatiendo problemas sociales

El Círculo Ecuestre acoge un debate para reivindicar la función social de las fundaciones - ENRIC BORRAS CAMPS

BARCELONA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Representantes de la Fundación La Caixa, de la Fundación del Gran Teatre del Liceu, de la Fundación Comunitaria Raimat Lleida y de la Fundació Arcadi han participado este martes en un coloquio organizado por el Círculo Ecuestre donde han reivindicado su labor combatiendo problemáticas sociales.

La cita, presentada por el presidente del Círculo Ecuestre, Enrique Lacalle, y moderada por la segunda teniente de alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona, Maria Eugènia Gay, corresponde a la sexta edición de la serie 'El Mundo Fundacional', centrada en los retos que tiene este sector.

El coloquio ha contado con la presidenta de la Fundación Comunitaria Raimat Lleida, Elena de Carandini; la fundadora de la Fundació Arcadi, Pilar Barceló; el presidente de la Fundació del Gran Teatre del Liceu, Salvador Alemany; y el director general de la Fundación La Caixa, Josep M. Coronas.

Antes de empezar el coloquio, Gay ha destacado la importancia de "defender el papel de las fundaciones en la sociedad" y la ayuda que aportan a las administraciones para llegar a cubrir todas las problemáticas sociales existentes, en sus palabras.

FUNDACIÓN LA CAIXA

En el debate, Coronas ha expuesto el trabajo de la Fundación La Caixa en todos los ámbitos, especialmente en el impulso del ecosistema científico en Barcelona.

Ha recordado que la Fundación ha impulsado más de 270 startups que se han traducido en más de 100 patentes, unos datos que prevén aumentar con la inauguración completa del CaixaReasearch Institute en los próximos meses y con sus más de 22.000 m2 que emplearán a más de 500 profesionales para investigar en el campo de la inmunología aplicable a enfermedades como el cáncer o el alzhéimer.

LICEU

Por su parte, Alemany ha explicado el trabajo presupuestario que implica una fundación como la del Gran Teatre del Liceu, que integra hasta cuatro administraciones distintas.

Ha detallado que el 50% del presupuesto del teatro se financia de forma interna a través de la venta de entradas, mecenazgos o patrocinios, y que en los últimos años han trabajado para acercar a un público más joven y diverso: "Nos está sirviendo para cultivar un plantel de generaciones futuras en el Liceu", ha asegurado.

RAIMAT

Del lado de la Fundación Comunitaria Raimat Lleida, De Carandini ha defendido que, de cara al futuro, hace falta "luchar por las alianzas en el territorio", subrayando la importancia de aliarse con varios actores para llevar a cabo los proyectos que tengan un impacto en el territorio.

También ha urgido a fijar "unos parámetros claros, tanto cuantitativos como cualitativos, para poder medir el impacto real en la sociedad".

FUNDACIÓ ARCADI

A su vez, Barceló ha lamentado que a las fundaciones pequeñas y dedicadas a la investigación de enfermedades minoritarias y raras "muchas veces les cuesta acceder a financiación pública".

A pesar de esto, ha recordado que en Europa un total de 32 millones de personas padecen una enfermedad de este tipo y ha animado a los presentes a "ser más conscientes y apoyar más estas causas, por pequeñas que puedan parecer en un inicio".