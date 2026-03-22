La reserva de alquiler temporal en Barcelona crece entre afectados por la crisis en Irán

Archivo - Una inquilina cierra la persiana de su piso en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)

Las consecuencias del conflicto en Irán han incrementado un 74% las reservas de alquiler temporal en Barcelona entre usuarios afectados por este episodio bélico, entre el 1 y el 16 de marzo de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior, a través de la plataforma de reservas online Spotahome.

En una entrevista a Europa Press, la Brand Manager de Spotahome, Emilia Renedo, ha destacado que la demanda de estos alquileres se ha disparado un 479% en la capital catalana entre usuarios de esta geografía, de países como Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, Chipre, Líbano, Arabia Saudí, Israel, Catar, Kuwait e Irak.

En concreto, la plataforma registró 142 reservas procedentes de esos países, relativamente cercanos al conflicto en Irán, entre el 1 y el 16 de marzo de 2025, una cifra que ha escalado hasta las 247 reservas en el mismo periodo de este año, por tanto, un 74% más.

"Es un repunte llamativo, teniendo en cuenta que los alquileres de temporada de este segmento no son usuales en Barcelona, donde predominan españoles, franceses o italianos, por lo que creemos que responde al conflicto en el Golfo Pérsico", ha señalado Renedo.

La directiva de Spotahome, enfocada en el alquiler de viviendas a medio y largo plazo, indica que los demandantes responden a perfiles profesionales que solicitan alojamiento por estancias de entre dos y tres meses en el centro de Barcelona.

"Las reservas se concentran especialmente en el Esquerra de l'Eixample, Gràcia o Sants, nada de la periferia. Son perfiles que piden apartamentos completos que pueden costar 1.500 euros al mes", ha puntualizado.

RESERVAS POR PAÍSES

La mayoría de las reservas realizadas a través de Spotahome relativas a los países cercanos al conflicto en Irán son Turquía, que ha experimentado un incremento del 86% de las reservas, pasando de las 70 entre el 1 y el 16 de marzo de 2025 a las 130 en el mismo periodo de 2026, seguido de Emiratos Árabes (32 contra 18, un +78%).

Les siguen Pakistán (21 contra 16, un +31%), Chipre (12 contra 6, un +100%), Líbano y Arabia Saudí (ambos 12 contra 7, un +71%), y en menor medida Israel y Catar (ambos 7 contra 6, un +16,5%).

"En la mayoría de casos, las reservas eran más bien escasas hace un año y ahora han crecido muchísimo", ha argumentado Renedo, quien apunta que en casos como Irak la subida es del 300%, pasando de los cero casos en 2025 a los 4 en este.

INTERLOCUCIÓN CON LOS PROPIETARIOS

Spotahome lleva a cabo un "análisis exhaustivo" de los demandantes de alquileres temporales que utilizan su plataforma antes de iniciar la interlocución con los propietarios, quienes reciben perfiles detallados y sociodemográficos de los posibles inquilinos.

"Normalmente suelen aceptar, y más en estos casos; Barcelona tiene una temporada muy fuerte de verano, pero tener reservas con antelación también para los meses de abril, mayo y junio les va perfecto", ha concluido Renedo.