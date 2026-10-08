Restablecida la AP-7 en Vandellòs i L'Hospitalet de l'Infant (Tarragona) tras un accidente

Corte de la AP-7 en Tarragona - SCT

TARRAGONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La circulación de vehículos en la AP-7 en sentido Barcelona ha sido restablecida sobre las 17.20 horas tras cortarse a la altura de Vandellòs i L'Hospitalet de l'Infant (Tarragona) este jueves por la tarde.

Según informa el Servei Català de Trànsit (SCT), el corte se ha producido tras el accidente de un camión a raíz de las fuertes rachas de viento en la zona, que ya vuelve a ser operativa.

Alrededor de las 17.30 horas, la vía sigue con 2 kilómetros de colas después de su reapertura.