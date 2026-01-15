Restablecida la circulación de la R11 y la RG1 entre Vilamalla y Figueres (Girona) tras el corte

Archivo - Un tren en la estación de Francia, donde opera Rodalies, a 21 de febrero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La circulación de los trenes de Rodalies de las líneas R11 y RG1 entre Vilamalla y Figueres (Girona) se ha retomado este jueves sobre las 7.44 horas tras interrumpirse el servicio sobre las 6.18 horas.

El motivo de la afectación respondía a una incidencia de Adif que afectaba al sistema de regulación del tráfico ferroviario en la estación de Vilamalla, ante lo cual se ha gestionado un servicio alternativo por carretera entre Figueres y Maçanet-Massanes (Girona), ha informado Rodalies en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

En otro mensaje en 'X', Protecció Civil ha explicado que ha desactivado la prealerta Ferrocat que había activado por la incidencia.