Restablecida la circulación en la R11 de Rodalies entre Maçanet-Massanes y Figueres (Girona)

GIRONA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Adif ha anunciado que se ha restablecido la circulación en la línea R11 de Rodalies entre Maçanet-Massanes y Figueres (Girona) sobre las 16.55 de este domingo, en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

La circulación se había visto interrumpida sobre las 11 entre Girona y Figueres al caer ramas y vallas en las vías por el temporal de viento que afecta a la zona.

Sobre las 13 horas, Adif ha ampliado el corte entre Girona y Maçanet-Massanes a causa de la situación meteorológica.