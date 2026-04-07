Restablecida la R1 y RG1 entre Portbou y Llançà (Girona) tras solucionarse la incidencia

Archivo - Tres trenes en la estación de Francia, donde opera Rodalies, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La circulación de las líneas de Rodalies R1 y RG1 se ha podido restablecer este martes sobre las 10.00 horas tras una incidencia en el pantógrafo que se ha producido sobre las 8.20 horas y que ha obligado a interrumpir el servicio entre las estaciones de Portbou y Llançà (Girona), informa Adif en un comunicado en 'X'.

Los trenes circulan por una sola vía, por lo que se pueden registrar algunos retrasos.

Durante el tiempo que los trenes no han podido circular se ha establecido un servicio alternativo por carretera.