Restringida la circulación de camiones en la AP-7 en Tarragona por las fuertes rachas de viento

Vehículos circulan por la AP-7 (archivo) - Kike Rincón - Europa Press

TARRAGONA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha restringido la circulación de camiones de más de 7.500 kilogramos en la autopista AP-7 en toda la demarcación de Tarragona, entre l'Arboç y el límite con la provincia de Castellón por las fuertes rachas de viento este sábado.

Así lo han informado en un apunte en X recogido por Europa Press en el que piden extremar la precaución en todas las carreteras de Tarragona.

Este mismo sábado por la mañana se ha cortado esta vía a la altura de l'Hospitalet de l'Infant (Tarragona) por un camión volcado y un accidente también ha obligado a cortar la autopista en l'Ametlla de Mar (Tarragona).