Restringido el movimiento de vacuno en Osona (Barcelona) por una sospecha de caso de DNC

Archivo - Proceso de vacunación enla zona afectada por la dermatosis nodular contagiosa. - GENERALITAT - Archivo

BARCELONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha restringido el movimiento de ganado vacuno en la comarca de Osona (Barcelona) por una sospecha de un posible caso de dermatosis nuclear contagiosa (DNC), han explicado fuentes del Departamento a Europa Press este jueves.

Las mismas fuentes han subrayado que, por el momento, no está confirmado que sea un positivo de la enfermedad.

Se trataría del primer caso de la enfermedad fuera de la provincia de Girona, donde hay nueve explotaciones afectadas, la mayoría en el Alt Empordà.

Hasta este miércoles, los ganaderos catalanes ya han administrado 110.000 vacunas para combatir el brote, con lo que el 80% de las explotaciones previstas en el primer foco y el 51% del total ya se ha inmunizado.

Está previsto que esta semana lleguen 140.000 vacunas, que se sumarán a las 110.000 que han llegado hasta ahora, y que en la primera semana de noviembre lleguen otras 250.000.