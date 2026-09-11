(Resumen) La ANC llama a un nuevo "embate" en 2027 y el independentismo civil pide unidad

Manifestantes por la Diada este viernes - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El llamamiento de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) a un nuevo "embate" independentista en 2027 y la petición de unidad por parte de las entidades civiles han centrado la Diada de este año.

Lo han hecho este viernes por la tarde en el acto organizado por la ANC en la plaza Catalunya de la capital catalana tras la manifestación en la que han participado 45.000 personas según la Guàrdia Urbana y 100.000 según la organización.

El presidente de la ANC, Josep Vila, ha anunciado durante el acto que convocarán antes de un mes una cumbre con entidades independentistas y ha propuesto una gran movilización en otoño de 2027 coincidiendo con los 10 años del 1-O, como "el primer gran paso de un nuevo embate fuerte y decidido para ganar" la independencia.

Para lograrlo, las diferentes entidades civiles como Òmnium han apelado a la unidad y a fortalecer el movimiento independentista tras casi una década de 'post-procés'.

LOS PARTIDOS LLAMAN A LA COHESIÓN SOCIAL

Por la mañana, los partidos que han participado en la ofrenda floral al monumento a Rafael Casanova han coincidido durante sus discursos en un llamamiento a la cohesión de la sociedad frente a los discursos de odio y la extrema derecha.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ya defendió en su discurso institucional este jueves por la noche, víspera de la Diada, que "el odio no tiene cabida" en Catalunya tras las concentraciones contrarias entre antifascistas y AC en el Fossar de les Moreres.

50 AÑOS DE LA DIADA DE SANT BOI

La Diada de este año ha conmemorado la celebración, hace 50 años en Sant Boi de Llobregat (Barcelona), de la primera gran manifestación organizada de forma legal tras casi cuatro décadas de prohibición bajo la dictadura franquista.

La jornada congregó a decenas de miles de personas en un acto organizado por la Assemblea de Catalunya, que se convirtió en una demostración de fuerza de la oposición antifranquista y en la piedra angular de la transición democrática en Catalunya con tres demandas: 'Llibertat, amnistia i Estatut d'autonomia'.

MOVILIZACIONES EN GIRONA Y TORTOSA

Este viernes, además de la manifestación de Barcelona, la ANC ha organizado otra en Girona y otra en Amposta (Tarragona) que han congregado a 15.000 y 13.000 personas respectivamente, según la entidad.

Bajo el lema 'Estoy. Estamos. Por el presente y por el futuro. Independencia', las manifestaciones han reivindicado que la lucha por la independencia es la lucha por el avance de derechos sociales y la consolidación de la sociedad del bienestar, por lo que erigen este objetivo como la única herramienta para construir un futuro mejor.