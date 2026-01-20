Se retoma la R11 y la RG1 entre Caldes de Malavella y Girona tras el corte por árbol caído

GIRONA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las líneas R11 y RG1 de Rodalies entre Caldes de Malavella (Girona) y Girona han recuperado el servicio por una de las vías este martes sobre las 10.35 horas tras el corte provocado por la presencia de un árbol caído en las vías.

La caída del árbol ha obligado a cortar el servicio desde este martes a las 8.53 horas, ha informado Adif en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Han añadido que los trenes que circulan entre ambas localidades todavía pueden registrar retrasos.