La Revista Jurídica de Catalunya celebra sus 130 años con una jornada sobre las reformas procesales

BARCELONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Revista Jurídica de Catalunya (RJC) conmemorará sus 130 años de historia con la jornada 'La praxis de las reformas procesales: preguntas y respuestas', que tendrá lugar los días 6 y 7 de noviembre de 2025 en la sede del Il·lustre Col.legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) y contará con la presencia de magistrados, abogados y académicos para analizar los principales retos que plantean las últimas reformas en materia procesal.

La inauguración correrá a cargo del director de la Revista Jurídica de Catalunya, Eugeni Gay; la decana del ICAB, Cristina Vallejo, y el presidente de la Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, Francesc Tusquets, informa la organización colegial este jueves en un comunicado.

Las sesiones abordarán la praxis de la Ley de eficiencia procesal en relación con los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) y las costas; la inteligencia artificial aplicada al proceso judicial, la implantación de los nuevos tribunales de instancia, la reforma de los juicios verbales, la ejecución civil y las nuevas funciones de los procuradores ante la problemática de los nuevos recursos de apelación y casación.

La sesión de clausura, titulada 'Las reformas procesales en perspectiva', contará con las intervenciones del presidente de la Sala Primera del Tribunal Supremo, Ignacio Sancho Gargallo, y de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, Mercè Caso, moderados por la catedrática de Derecho Civil y vicepresidenta emérita del Tribunal Constitucional, Encarna Roca.

Con esta jornada conmemorativa, la Revista Jurídica de Catalunya "reafirma su vocación de servicio al mundo jurídico, promoviendo el debate riguroso, la reflexión crítica y la adaptación del Derecho a los nuevos retos sociales y tecnológicos".