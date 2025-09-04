'ReViuBesòs' recibirá fondos Feder para renaturalizar la desembocadura del rio Besòs en Barcelona

El proyecto costará 2,7 millones de euros, 40% del cual vendrán de Europa

BARCELONA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'ReViuBesòs, renaturalització de la desembocadura per millorar la resiliència metropolitana' ha sido seleccionado para recibir financiación de los fondos Feder de la Unión Europea (UE) con el objetivo de renaturalizar la desembocadura del río Besòs.

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) lo ha explicado en un comunicado este jueves tras el acto que se celebró en Madrid este miércoles en el que se presentaron los 12 proyectos seleccionados en la convocatoria para el fomento de actuaciones dirigidas al desarrollo y consolidación de la infraestructura verde para la renaturalización y resiliencia de las ciudades españolas.

El acto estuvo presidido por la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, que contó con representantes de la Comisión Europea y del Ministerio de Hacienda, así como el caurto teniente de alcalde de Sant Adrià de Besòs, José Antonio Gras.

TRANSFORMACIÓN DEL BESÒS

La inversión asciende a 2,7 millones de euros, de los cuales el 40% proviene de fondos europeos y el resto será cofinanciado por el AMB y el Ayuntamiento de Sant Adrià.

El principal objetivo del proyecto es la recuperación ecológica, social y paisajística de la desembocadura del río, además de la "transferncia técnica de conocimientos para la gestión adaptativa de espacios fluviales a escala metropolitana".

El gerente del AMB, Ramon Torra, ha afirmado que "esta propuesta representa la consolidación de una transformación constante del Besòs, que hace dos décadas era un espacio degradado y ahora es un corredor ecológico de gran calidad".

Por su parte, la alcaldesa de Sant Adrià, Filo Cañete, ha señalado que el proyecto transformará el delta en "un espacio más dinámico, resiliente y accesible para la ciudadanía" y reforzará la adaptación al cambio climático.

TRES EJES

El AMB ha detallado que el plan se fundamenta en tres ejes: "Renaturalizar el delta con soluciones basadas en la naturaleza, reorganizar los itinerarios para viandantes y bicicletas para evitar la sobrefrecuentación de algunas áreas y recuperar la desembocadura como nodo ecológico".

Entre las actuaciones previstas figuran la construcción de un canal paralelo al río, la restauración de lagunas, la creación de nuevos humedales y la excavación de una laguna salina para favorecer especies vegetales y animales adaptadas.

El AMB ha subrayado que el proyecto se enmarca en la continuidad de las políticas de transformación del Besòs y que persigue incrementar la biodiversidad, la calidad ambiental y la conexión entre el río y las playas metropolitanas.