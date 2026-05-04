El Rey defiende apoyar "con visión de Estado" a científicos en su labor al servicio de la sociedad

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el rey Felipe VI y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, en la foto de familia de los Premios Nacionales de Investigación 2025 en el Palau de Pedralbes de Barcelona. - DAVID ZORRAKINO-EUROPA PRESS

BARCELONA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI ha defendido este lunes impulsar, apoyar y animar "con visión de Estado" a los científicos en su labor al servicio de la sociedad, ha dicho en su discurso de clausura en el acto de entrega en Barcelona de los Premios Nacionales de Investigación 2025.

El acto, celebrado en el Palau de Pedralbes, ha contado con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, y la consellera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat, entre otros.

El monarca ha apuntado que investigar es, ante todo, una forma de mirar: "Mirar con curiosidad, con rigor y con libertad. Es adentrarse en lo desconocido con la convicción y la humildad de saber que cada pregunta abre un camino y, cada respuesta, a su vez, nuevas preguntas".

Ha destacado que Barcelona es "una ciudad de referencia en España y en Europa, donde la ciencia, la cultura y la industria dialogan entre sí con una clara vocación internacional", y ha puesto en valor la figura del catalán Narcís Monturiol, que en el siglo XIX diseñó el primer submarino moderno y cuyo nombre lleva ahora uno de los submarinos de la Armada española.

EL VALOR DE INVESTIGAR

El Rey ha afirmado también que, en el pasado, la ciencia española "resistió más que avanzó" pero que en las últimas décadas ha crecido y se ha consolidado un amplio consenso social respecto al valor de la investigación y la innovación.

"Es un tiempo de transformaciones profundas que afectan a la seguridad, a la energía, a la salud, al entorno natural, a la tecnología y a la propia organización de nuestras sociedades. Necesitamos saber más y mejor, y cada vez lo podemos hacer más rápida, lo cual también tiene sus retos", ha añadido.

Sobre los premiados, ha subrayado la amplitud que abarcan sus conocimientos --desde la biología molecular hasta la ingeniería aplicada-- y ha dicho que su talento se sostiene sobre "dos grandes aspiraciones", que son comprender mejor y servir mejor a la sociedad.

LOS PREMIADOS

Los Premios Nacionales de Investigación 2025 han sido para Andrés Aguilera (Biología), María Pau Ginebra (Ingenierías y Arquitectura), Ignacio de la Torre (Humanidades), Josep Dalmau (Medicina y Ciencias de la Salud), Ana María Traveset (Ciencias y Tecnologías de los Recursos Naturales), Juan García-Bellido (Ciencias Físicas de los Materiales y de la Tierra), María del Carme Rovira (Ciencia y Tecnología Químicas), Maria Soledad Martín (Transferencia del Conocimiento), Nuria María Oliver (Matemáticas y Tecnologías de la información y las comunicaciones) y Montserrat Guillen (Derecho y Ciencias Económicas y Sociales).

Los Premios Nacionales de Investigación para Jóvenes, por su parte, han sido concedidos a Arnau Sebé (Biología), Serí Abadal (Ingenierías y Arquitectura), Marta Sánchez de la Torre (Humanidades), Melissa García (Medicina y Ciencias de la Salud), Marcos Fernández (Ciencias y Tecnologías de los Recursos Naturales), María José Martínez (Ciencias Físicas de los Materiales y de la Tierra), Jesús Campos (Ciencia y Tecnología Químicas), Fernando Manuel Moreno (Transferencia de Conocimiento), Jezabel Curbelo (Matemáticas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) y Enrique Hernández (Derecho y Ciencias Económicas y Sociales).