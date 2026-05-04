El Rey destaca el papel del periodismo para consolidar la democracia en el 50 aniversario de 'El País'

Foto de familia con los Reyes en el 50 aniversario de 'El País' este lunes - KIKE RINCÓN - EUROPA PRESS

BARCELONA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El rey Felipe VI ha asegurado este lunes que el periodismo "ha demostrado su papel crucial en la consolidación de las libertades y la democracia, una tarea que hoy sigue muy vigente", en el acto institucional de los 50 años de 'El País' que se ha celebrado en el Museu Marítim de Barcelona, coincidiendo con la fecha de su primer número, el 4 de mayo de 1976.

"Quiero reconocer el papel de los informadores, de la prensa, en la construcción de la España democrática y en la defensa de las instituciones que la articulan", ha dicho en un acto junto a la reina Letizia.

El acto en el Museu Marítim ha contado con la presencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa; la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; la ministra de Ciencia, Diana Morant; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto.

Felipe VI ha afirmado que durante la Transición fue cuando la profesión periodística resultó "especialmente relevante" en su apoyo a las reformas que exigían los españoles y en la formación de los consensos.

Ha dicho que 'El País' formó parte de aquel momento y ha recordado el lema que acuñó en su lanzamiento 'El País, da que pensar' o 'Es para ponerse a pensar', y ha subrayado que "conviene pensar y conviene el análisis serio de lo que sucede".

El monarca ha recordado que cuando apareció el diario en 1976 --y él iba a tercero de EGB-- "fue un asunto muy comentado" en su casa, y ha señalado que el diario le ha acompañado como fuente para estar informado desde ese momento, señalando que sigue leyendo prensa en papel.

Ha rememorado que reclamó libertad y democracia en su primera editorial, la edición especial del 24 de febrero tras el intento de golpe de estado: "Ahí yo tenía 13 años y lo recuerdo bien: 'El País, con la constitución".

ILLA

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha felicitado los 50 años de 'El País', que ha dicho que forma parte de "la historia colectiva y personal" de cada uno, y ha subrayado su defensa del buen periodismo como bandera.

Ha asegurado que 50 años después España es "un país mejor" y ha recordado tres momentos de este periodo a través de portadas del diario: el restablecimiento de la Generalitat, la inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona y la vacuna de Hipra contra el coronavirus.

Illa ha afirmado que en un contexto como el actual ese necesario "recuperar la política de la esperanza frente al miedo".

En un vídeo, han felicitado el aniversario del diario personalidades como los expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, el cocinero Ferran Adrià, la astronauta Sara García, la atleta Ana Peleteiro y el cómico Andreu Buenafuente.

JOSEPH OUGHOURLIAN

El presidente de Prisa, Joseph Oughourlian, ha destacado el "inquebrantable compromiso" del diario con el periodismo, los valores democráticos y la verdad, que según él mantiene intacta desde sus inicios.

Ha afirmado que el diario siempre ha trabajado para sus lectores, su derecho a estar bien informados y desarrollar su criterio propio "en un contrato moral" con ellos.

Oughourlian ha afirmado que las primeras cinco décadas de 'El País' han sido un éxito, "con sus luces, las más, y las sombras, que han sido pocas", en los que se ha convertido, según él, en el gran espejo del ADN democrático de España.

El presidente de Prisa ha asegurado que 'El País' es un diario progresista, comprometido con la Constitución y la monarquía parlamentaria: "Somos monárquicos convencidos, es un pilar fundamental de la democracia española".

El director de 'El País', Jan Martínez Ahrens, ha resaltado que el diario fue "una obra colectiva" desde sus inicios, y ha recordado el atentado mortal que sufrió en 1978, que costó la vida a uno de sus trabajadores.