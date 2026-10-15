El Rey destaca la "solidez" de los Premios Planeta y su arraigo entre escritores y lectores

1125812.1.260.149.20261015212006 Los Reyes Felipe VI y Letizia posan con las autoridades antes de la entrega del 75 Premio Planeta de Novela, a 15 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El Premio Planeta de Novela celebra su 75º aniversario este año 2026, consolidado como - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El rey Felipe VI ha destacado este jueves la "solidez" de los Premios Planeta y su arraigo entre escritores y lectores en la cena literaria del 75 aniversario del Premio Planeta de Novela, que se celebra en el Pabellón 1 del recinto Montjuïc de Fira de Barcelona.

En una intervención al inicio del acto, el Rey ha recordado que el expresidente del Grupo Planeta y de Atresmedia, José Manuel Lara, creó el premio en 1952 para fomentar la lectura en España y ofrecer a los escritores "mejores condiciones para desarrollar su vocación".

También ha destacado el "récord" de participación de esta 75 edición, en la que se han presentado 1.424 obras originales de todo el mundo: "La Reina y yo queremos felicitar al Grupo Planeta por estos 75 años de compromiso con los escritores y lectores".

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