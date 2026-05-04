Los Reyes presiden la conmemoración de los 50 años de 'El País' en Barcelona

Foto de familia con los Reyes en el 50 aniversario de 'El País' este lunes - KIKE RINCÓN - EUROPA PRESS

BARCELONA 4 May. (EUROPA PRESS) -

Los Reyes presiden la tarde de este lunes la conmemoración de los 50 años del diario 'El País' en un acto en el Museu Marítim de Barcelona, coincidiendo con la fecha de su primer número, el 4 de mayo de 1976.

Antes de entrar en el auditorio donde se celebra el acto conmemorativo, el rey Felipe VI y la reina Letizia han visitado una exposición fotográfica en el museo, con imágenes emblemáticas publicadas en el diario.

Lo hacen acompañados del presidente de la Generalitat, Salvador Illa; la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la ministra de Ciencia y Tecnología, Diana Morant, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

También han asistido el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, la consellera de Economía de la Generalitat, Alícia Romero, y el de Justicia, Ramon Espadaler.

El acto ha tenido como antesala la entrega esta mañana en Barcelona de los Premios Ortega y Gasset de Periodismo a la periodista y escritora bielorrusa Svetlana Alexiévich, el periodista y escritor nicaragüense Sergio Ramírez y el periodista estadounidense Martin Baron por sus trayectorias.

Durante el pasado fin de semana, 'El País' celebró una serie de actividades para conmemorar su 50 aniversario en Matadero Madrid, con debates, conferencias y conciertos.