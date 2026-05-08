Riba (ERC) avisa que la batalla democrática del siglo será digital: "Europa tiene un reto histórico"

La vicepresidenta de la comisión de Cultura y Educación del Parlamento Europeo, Diana Riba (ERC) - EUROPA PRESS

BARCELONA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la comisión de Cultura y Educación del Parlamento Europeo, Diana Riba (ERC), ha avisado este viernes de que la batalla democrática de este siglo será sobre todo digital, y que "Europa tiene un reto histórico" a la hora de afrontarlo.

"Hoy la democracia se juega también en Internet. En TikTok, Instagram, Youtube, en X y en los algoritmos que deciden qué vemos y qué no, en quién controla esta información y en aquello que deciden algunos qué es viral o queda invisibilizado", ha destacado en una jornada organizada por la Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona para conmemorar el Día de Europa con alumnos de escuelas de Catalunya.

Según Riba, los algoritmos provocan que los ciudadanos pasen más tiempo ante la pantalla y acaban afectando sobre lo que piensan y deciden, por lo que ha defendido la necesidad de tener una Europa soberana, también digitalmente.

"Pensamos que el mundo digital era un espacio democratizador, pero sabemos que también puede ser un espacio de manipulación, desinformación y polarización masiva", ha expuesto.

Por ello, ve necesario disponer de una Europa que no dependa de plataformas no europeas o de oligarcas cada vez más poderosos, y que pueda garantizar que esta tecnología "esté siempre al servicio de las personas y los valores europeos, y no a la inversa como pasa en estos momentos".

"Esto no será posible si no hay una ciudadanía activa y con pensamiento crítico", ha subrayado la eurodiputada de ERC, que ha emplazado a los jóvenes presentes en esta jornada a ser participativos, a cuestionar y a implicarse en el proyecto europeo.

Tras advertir de que Europa no es una herencia garantizada y que está en construcción permanente, ha apuntado que hay una generación que quiere participar y es consciente de que los grandes retos que se presentan requieren un esfuerzo colectivo y europeo.

Entre estos desafíos ha señalado las guerras de Ucrania y de Oriente Próximo, el crecimiento "de los discursos autoritarios, extremistas y profundamente antidemocráticos", el impacto de la Inteligencia Artificial en el trabajo o en las relaciones humanas y también el de las redes sociales en salud mental.

DÍA DE EUROPA

Para Riba, celebrar el Día de Europa es reivindicar una idea de convivencia basada en la paz, la cooperación y el respeto a la dignidad humana, conceptos que ve vigentes y que son "más necesarios que nunca".

La Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona ha organizado por cuarto año consecutivo esta jornada lúdica y pedagógica, en la que han participado más de 600 alumnos de 22 centros educativos de Catalunya.