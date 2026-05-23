Riba niega que los Presupuestos pactados por ERC con el Govern sean "los mismos" de febrero

Archivo - La eurodiputada de ERC, Diana Riba. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada de ERC Diana Riba ha negado este sábado que los Presupuestos para 2026 pactados entre ERC y el Govern sean "los mismos" que los republicanos rechazaron en febrero y ha considerado que afirmarlo es populismo.

"Sabemos que hay muchos partidos que hacen populismo en este sentido", ha dicho al preguntársele por las críticas de Junts en declaraciones a la prensa en el Aplec del Caragol de Lleida, junto a la candidata de ERC a la Paeria, Jordina Freixanet.

Riba ha defendido que las cuentas rechazadas hace unos meses fueron presentadas "sin ningún tipo de negociación", por lo que ERC hizo entonces lo que debía y rechazó unos presupuestos que consideraban impuestos, según ella.

Ha asegurado que ERC no está para hacer de muleta del PSC ni "en el 'no a todo' como hacen otros partidos", y ha afirmado que las cuentas ahora acordadas incluyen nuevas partidas sociales e industriales y medidas concretas como una dotación para climatizar las aulas catalanas.

La dirigente republicana también ha reivindicado avanzar hacia el 2% del presupuesto de la Generalitat destinado a Cultura, aunque las cuentas pactadas para 2026 todavía no alcanzan esta cifra.

"La cultura es identidad, es cohesión, es oportunidad para todos y todas", ha defendido Riba, que ha asegurado que ERC seguirá reclamando este objetivo tanto en Catalunya como en Europa.

En este sentido, ha explicado que también trabajan en el Parlamento Europeo para que los nuevos fondos regionales destinen un 2% a políticas culturales y ha reivindicado que ERC quiere "seguir avanzando en estos presupuestos".

JORDINA FREIXANET

Freixanet ha reivindicado el papel municipalista de ERC y ha asegurado que la ciudad necesita abrir en 2027 una nueva etapa en la Paeria tras "3 años de renders y de proyectos" recuperados del pasado y presentados como si fueran nuevos.

La candidata republicana ha defendido un "cambio de mirada" para Lleida basado en apostar por los barrios, el comercio local, la seguridad, la limpieza y los problemas del día a día de la gente.