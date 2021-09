Riera (CUP) ve "poco relevante" que Sánchez esté en la mesa si no trata la autodeterminación

Anuncia que la izquierda anticapitalista se movilizará a propósito de la mesa

BARCELONA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado de la CUP en el Parlament Carles Riera ha asegurado este lunes que es "poco relevante" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asista o no a la mesa de diálogo si no sirve para abordar el ejercicio del derecho a la autodeterminación y la amnistía.

"Para nosotros que Sánchez asista o no cambia el análisis que hacemos. Con Pedro Sánchez o sin Pedro Sánchez, si esta mesa no es para negociar la autodeterminación y la amnistía, es poco relevante", ha destacado en rueda de prensa en la Cámara.

Para Riera, tras la Diada, la unidad del independentismo debe construirse alrededor de la autodeterminación y la amnistía, y ha asegurado que ya advirtieron a ERC al inicio de la legislatura de que la CUP no cree en la mesa de diálogo tal y como está planteada, aunque "dar dos años de vida a esta mesa no era un motivo para no facilitar la investidura de Pere Aragonès si se suscribían otros acuerdos".

Pese a todo, ha augurado el fracaso de la mesa en las condiciones actuales "en los próximos días y semanas", y considera que ello llevará al escenario que defiende la CUP: la de preparar un nuevo embate democrático contra el Estado, a través de la movilización política e institucional, para lograr la autodeterminación y la independencia.

Tras advertir de que no aceptarán un diálogo que busque negociar sobre otras cuestiones, Riera ha explicado que la izquierda independentista tiene previsto celebrar una movilización a propósito de la mesa porque "sólo con la lucha, la movilización y la desobediencia se crearán las condiciones adecuadas para que pueda producirse una negociación real".

"CAMBIO DE GUIÓN" DE LOS COMUNS

También ha criticado el "cambio de guión" de los comuns y Unidas Podemos en esta cuestión, y les ha acusado de situarse en la posición del PSOE.

El diputado de la CUP también ha mostrado su apoyo y solidaridad a la activista independentista Tamara Carrasco, después de que la Fiscalía haya recurrido ante el Tribunal Supremo (TS) su absolución tras ser juzgada de acusar a incitar a desórdenes públicos en protestas de los CDR.