Rius (Junts) culpa al Govern "de haber perdido el control de la seguridad" en Catalunya

Archivo - El portavoz de Junts, Josep Rius - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Junts, Josep Rius, ha culpado al Govern "de haber perdido el control de la seguridad" en Catalunya tras los diversos episodios relacionados con esta cuestión de este pasado fin de semana.

"Al presidente Salvador Illa y al alcalde Jaume Collboni se les está descontrolando la seguridad en Catalunya y en Barcelona", ha asegurado este lunes en un comunicado.

Para Rius, la seguridad debe ser una prioridad y se necesitan respuestas a la altura "con más coordinación, más recursos y más liderazgo".