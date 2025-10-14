RocaJunyent ficha a Javier Arenas Olivencia como socio para reforzar su Private Equity y M&A

BARCELONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

RocaJunyent ha incorporado a Javier Arenas Olivencia como nuevo socio de su área Mercantil en Madrid, especializado en Private Equity y M&A, informa en un comunicado este martes.

"Su llegada refuerza la capacidad del despacho para atender operaciones sofisticadas y transacciones de alto valor en el mercado español", explica el despacho.

Arenas se incorpora desde el área de Corporate / Private Equity y M&A de Squire Patton Boggs, donde ha consolidado su especialización en operaciones de inversión y fusiones y adquisiciones de alta complejidad.

Ha sido nominado por Iberian Lawyer como finalista a mejor abogado del año 2024 menor de 40 años en España y Portugal (categoría "Private Equity") y, en 2023, conforme a TTR ("Transactional Track Record"), fue uno de los 20 abogados dentro de la categoría "Rising Star Dealmakers" que más operaciones asesoró en España.

"Nos alegra recibir de nuevo a Javier Arenas en RocaJunyent. Su regreso como socio es una muestra del compromiso que tenemos con el talento que crece dentro de la firma", ha asegurado el presidente ejecutivo de RocaJunyent, Joan Roca.