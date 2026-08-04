Rodalies estrena una nueva aplicación con información en tiempo real y compra de billetes

Logotipo de la nueva aplicación - CONSELLERIA DE TERRITORI

BARCELONA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Rodalies estrena una nueva aplicación móvil con funciones como información en tiempo real, seguimiento de trenes, compra de billetes o mapas interactivos, según ha informado este martes la Conselleria de Territorio de la Generalitat en un comunicado.

La aplicación, impulsada por Renfe, incorpora inteligencia artificial para personalizar contenidos y recomendaciones según los hábitos de movilidad de cada usuario, además de mejoras en accesibilidad y opciones como búsquedas por voz o la posibilidad de guardar trayectos y estaciones favoritas.

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha asegurado que "la nueva app de Rodalies es una muestra del compromiso compartido por continuar mejorando el servicio ferroviario y situar al usuario en el centro, ofreciéndole más información, más autonomía y una experiencia digital de calidad".

Según el comunicado, la nueva aplicación usa una identidad visual propia para reforzar la marca Rodalies de Catalunya y responde a una petición de la Generalitat para que los usuarios pudieran identificar y descargar directamente una aplicación con un icono específico.

La actual aplicación de Rodalies dejará de estar disponible el próximo 15 de septiembre y, a partir de esa fecha, los usuarios deberán utilizar la nueva plataforma para seguir accediendo a los servicios digitales de la red ferroviaria.