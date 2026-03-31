Rodalies se interrumpirá entre las 14 y las 16 horas de Figueres a Portbou (Girona) por el viento

Archivo - Varios trenes en la estación de Francia, donde opera Rodalies, a 21 de febrero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Adif interrumpirá la circulación ferroviaria de las líneas R11 y RG1 de Rodalies entre Figueres y Portbou (Girona) a partir de las 14 horas de este martes por la previsión de fuerte viento en la zona y para garantizar la seguridad de los viajeros, cuya medida se prolongará hasta las 16 horas siempre y cuando lo permitan las autoridades, informa en un comunicado.

Por ello, Renfe ha establecido un plan alternativo por carretera en el tramo afectado durante estas dos horas y hasta que se pueda retomar la circulación.

Protecció Civil de la Generalitat mantiene activado el plan Ventcat ante la previsión de que se produzcan fuertes rachas de viento superiores a los 90 km/h en puntos de L'Empordà (Girona) y del Pirineu.