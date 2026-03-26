Rodríguez defiende el "estilo" de la experta Carme Trilla ante la falta de acuerdos en vivienda

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, entrega la Cruz de la Orden del Mérito Civil a la experta en vivienda Carme Trilla, junto con la portavoz del Govern, Sílvia Paneque - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha entregado este jueves la Cruz de la Orden del Mérito Civil a la experta en vivienda y presidenta de Hàbitat3, Carme Trilla, de quien ha defendido su "estilo" ante la falta de acuerdos en materia de vivienda.

En el acto, celebrado en la sede del Arxiu de la Corona d'Aragó de Barcelona, han estado presentes también la portavoz del Govern y consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, y el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto.

Rodríguez ha reivindicado "el estilo Carme Trilla" en un momento en el que, ha dicho, no vende el acuerdo: "Cuando salimos del Parlamento y nos sentamos en una mesa, somos capaces de hablar y de ponernos bastante de acuerdo", ha asegurado.

Trilla participa en el ámbito de las políticas públicas de vivienda en España desde los años 80, desempeñando distintos trabajos en la Generalitat, y actualmente preside el Observatori Metropolita de l'Habitatge de Barcelona y la Fundació Hàbitat3.

El año pasado, Hàbitat3 tuvo un papel importante en la compra de la Casa Orsola al fondo Lioness Inversiones junto con el Ayuntamiento de Barcelona por 9,2 millones de euros, un 30% por debajo del valor de mercado que había en el barrio de la Nova Esquerra de l'Eixample, tras el intento de desahucio de algunos de sus inquilinos.

"POLARIZACIÓN"

En su discurso, Trilla ha reflexionado sobre el contexto actual del mercado de la vivienda y en algunas de las dificultades que atraviesa.

"En el ámbito de la política de la vivienda, tristemente, los éxitos se nos resisten y la polarización nos está ahogando, como está ocurriendo en el Congreso de los Diputados con el escudo social", ha aseverado.

Asimismo, ha explicado que "si la izquierda no preserva la cohesión social, la frustración y el descontento se apoderan de la sociedad y ello es de facto un regalo para la derecha y la extrema derecha".

"Quizás no lo queramos ver, pero tenemos de nuevo delante de nuestros ojos el huevo de la serpiente del que nos advirtió Bergman y esta vez no podremos alegar que no sabíamos qué consecuencias acarrearía si no lo tomábamos en serio", ha alertado.

CARLOS PRIETO

Por su parte, el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, ha alabado de Trilla su voluntad de "buscar soluciones no fáciles a temas complejos".

"Carme Trilla representa la Catalunya del consenso y del diálogo, que representa también a España, y que sitúa la vivienda como un elemento primordial", ha concluido.