Rodríguez (PP) acusa al Gobierno de "desviar la atención" con la desclasificación sobre el 23-F

El secretario general del PP de Catalunya, Santi Rodríguez, en una rueda de prensa en la sede del partido - EUROPA PRESS

BARCELONA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Catalunya, Santi Rodríguez, ha acusado este lunes al Gobierno de querer "desviar la atención sobre otras cuestiones" que le afectan con la desclasificación de documentos sobre el 23-F, y ha evitado pronunciarse sobre si es, o no, una buena decisión.

"Imaginamos que la presión que ha habido sobre los casos de agresión sexual en el entorno del Ministerio del Interior es lo que provoca que por parte del Gobierno tenga que haber un cambio de relato", ha afirmado en una rueda de prensa en la sede de partido.

Rodríguez ha asegurado que la desclasificación de los documentos del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, que aprobará este martes el Consejo de Ministros, según ha anunciado el presidente Pedro Sánchez, es "una cortina de humo sobre todos aquellos aspectos que afectan de una manera muy intensa al Gobierno".

CUENTAS "A CUALQUIER PRECIO"

Por otra parte, preguntado por los Presupuestos de la Generalitat de 2026 tras el acuerdo entre el Govern y los Comuns, Rodríguez ha asegurado que el PP no avalará unas cuentas que sirvan "para apuntalar" al Govern y no para solucionar los problemas de la ciudadanía.

"Somos los primeros que reivindicamos que haya presupuestos, pero no estamos de acuerdo en que haya presupuestos a cualquier precio", y ha acusado al Govern de intentar justificar las cuentas pactadas con los Comuns con una escenificación con los agentes sociales.

En este sentido, ha afirmado que si el Govern es incapaz de aprobar los Presupuestos, así como de "tener una mínima mayoría estable en el Parlament que le permita gobernar sin venderse a determinadas políticas", tendría que convocar elecciones.

Y ha concluido que el Govern "no tiene ningún interés de hablar de Presupuestos ni de buscar apoyos del PP, el único interés que tiene es el de buscar el apoyo de ERC".

"Cuanto más influye la política radical, la política de extrema izquierda en los gobiernos, más empeora el problema, especialmente el de la vivienda. En vivienda hace falta un cambio radical de políticas", ha concluido.